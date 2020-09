Alpinista muore precipitando in crepaccio sul Monte Bianco

Un alpinista è morto precipitando in un crepaccio mentre era impegnato e in una salita sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. L’incidente è avvenuto questa mattina. Lo scalatore era nei pressi della vetta, a 3.900 metri di quota, quando è scivolato per un centinaio di metri ed e’ finito nel crepaccio. Alla scena ha assistito un altro alpinista che ha dato l’allarme. Sul posto e’ intervenuto il Soccorso Alpino valdostano che ha recuperato il corpo. La salma e’ stata portata all’obitorio del cimitero di Aosta. Le operazioni per l’identificazione della vittima sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entreves.