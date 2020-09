Per sopraggiunti impegni istituzionali, la visita del vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, e dal vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, in programma per domani a Catania, all’Ospedale Cannizzaro e al Centro Trapianti del Policlinico, è stata annullata e rinviata.

La visita ha lo scopo di conoscere personalmente l’équipe che, lo scorso mese, ha eseguito il primo trapianto d’utero in Italia e complimentarsi con loro.