Archeologia: scheletri di decine di mammut gitanti trovati nel cantiere del futuro aeroporto a Città del Messico

Importante scoperta archeologica in Brasile: i resti di dozzine di giganti mammut estinti e di altri scheletri di creature preistoriche sono stati trovati a Zumpango, all’estremità settentrionale di Città del Messico. I reperti sono stati ritrovati in una zona che si trova su un antico letto di lago e dove doveva essere costruito un nuovo aeroporto.

Le autorità hanno garantito un’attenta sorveglianza al fine di preservare e tutelare i preziosi resti affinché possano essere conservati durante i lavori sull’aeroporto, che il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha promesso sarà inaugurato nel marzo 2022.

Gli esperti ritengono che i mammut siano stati attratti nell’area dal cibo e dall’acqua forniti da un lago che esisteva in epoca preistorica. “Il luogo aveva molte risorse naturali, sufficienti per far sopravvivere questi individui per molto tempo e per molte generazioni”, ha detto l’archeologo Araceli Yanez.

In inverno la zona del lago è diventata fangosa, intrappolando i mammiferi giganti che a quel punto sono morti di fame, ha detto. “Ha attirato un gran numero di mammut e sono rimasti bloccati, come nel caso di questo esemplare, e sono morti qui”, ha aggiunto Yanez.

Il Messico è da decenni uno dei luoghi dove avvengono delle importanti scoperte di mammut: stato teatro di sorprendenti scoperte di mammut già . Negli anni ’70, i lavoratori che costruivano la metropolitana di Città del Messico trovarono uno scheletro di mammut mentre scavano sul lato nord della capitale, mentre nel 2012 gli operai che scavavano per costruire un impianto di trattamento delle acque reflue fuori dalla capitale hanno scoperto centinaia di ossa appartenenti a mammut e altri animali dell’era glaciale. E’ del 2019 il ritrovamento degli scheletri di 14 mammut a Tultepec, vicino al sito del nuovo aeroporto.