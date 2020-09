Arriva la “Luna del Raccolto”: il significato di questo plenilunio, perché quest’anno cade ad ottobre e la relazione con la “Luna Blu di Halloween”

La Luna del Raccolto è una delle lune piene più famose dell’anno. Solitamente si verifica a settembre, ma per una particolarità del calendario, quest’anno avverrà domani, 1 ottobre. “Luna del Raccolto” è il nome dato al plenilunio più vicino all’equinozio d’autunno nell’emisfero settentrionale, che avviene nella seconda parte del mese di settembre. Per questo, generalmente la “Luna del Raccolto” cade in settembre, ma quest’anno è il plenilunio dell’1 ottobre quello più vicino al giorno di inizio della stagione autunnale, dunque il plenilunio di ottobre è la “Luna del Raccolto”.

Nello specifico, la luna diventerà piena alle 23:06 di domani, giovedì 1 ottobre, ma apparirà piena alla vista già stasera e anche il 2 ottobre. Ci sono 3 possibilità per osservare la “Luna del Raccolto” al meglio. Il momento migliore sarà al sorgere della luna domani, evento che avverrà molto vicino al tramonto, oppure stasera, sempre al sorgere del satellite. Per coloro che non hanno problemi a svegliarsi presto, c’è un’ulteriore possibilità di osservare la “Luna del Raccolto” quasi piena tramontare domani mattina, 1 ottobre.

Il nome “Luna del Raccolto” è europeo e secondo l’Oxford English Dictionary, il suo primo utilizzo risale al 1706. Questo nome deriva dal fatto che durante le stagioni del raccolto, i contadini a volte devono lavorare fino al calar della notte, illuminati solo dalla luce della luna. L’Almanacco dell’agricoltore spiega che le tribù indigene del Nord-Est degli Stati Uniti chiamavano questo plenilunio “Luna del Viaggio”, “Luna dell’Erba che muore” o “Luna di Sangue”. Alcune fonti indicano che questi ultimi due nomi sono relativi alle foglie che muoiono con l’inizio dell’autunno. Altre indicano che il nome “Luna di Sangue” sia associato alla caccia in preparazione dell’inverno, mentre il nome “Luna del Viaggio” potrebbe essere collegata alle migrazioni di uccelli o altri animali in vista dell’inverno.

Luna piena del Raccolto e Luna Blu di Halloween

Se quella di domani sarà la “Luna del Raccolto”, quella del 2 settembre è stata la “Luna piena del Grano”. Questo plenilunio si è verificato così presto nel mese – tanto da dover cedere il nome di “Luna del Raccolto” – da preparare il terreno per due lune piene ad ottobre. La luna piena del 31 ottobre sarà la Luna del Cacciatore ma ad essa si adatta anche il nome di Luna Blu. In realtà, questa definizione ha due significati: può essere la seconda luna piena in un mese con due pleniluni (come in questo caso) oppure la terza luna piena in una stessa stagione astronomica con 4 lune piene (rispetto alle solite 3). Quindi quella di Halloween sarà la Luna Blu del Cacciatore.

Un mese lunare, ossia il tempo tra due lune piene, è lungo circa 29,5 giorni, mentre la maggior parte dei mesi ha una lunghezza maggiore. Ecco perché, la maggior parte dei mesi ha solo un plenilunio. In alcuni anni, tuttavia, ci sono due lune piene nello stesso mese e la seconda è spesso chiamata Luna Blu. In molte culture dell’emisfero settentrionale, la luna piena di ogni mese deve il suo nome ad un fenomeno naturale o stagionale specifico. Ma quando ci sono due lune piene nello stesso mese, la seconda non ha un nome proprio. Così nel tempo, il termine Luna Blu è diventato un sostituto per questa luna piena “extra”. In questo modo, gli altri 12 pleniluni mantengono il giusto posto in relazione a solstizi ed equinozi.