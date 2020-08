Astronomia: cosa ci attende nel mese di Settembre, dall’Equinozio d’Autunno alle congiunzioni

Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Settembre 2020, il 9° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il primo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe).

Il Sole il 16 passa dalla costellazione del Leone a quella della Vergine.

Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 80 minuti.

Si ricordi che il 22 settembre “scoccherà” l’Equinozio d’Autunno, precisamente alle ore 15:31 ora italiana.

La Luna è in fase di Plenilunio il 2, Ultimo Quarto il 10, Novilunio il 17 e Primo Quarto il 24.

Il nostro satellite viene a trovarsi nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita (apogeo, 405605 km) il giorno 6, e nel punto opposto (perigeo, 359080 km) il 18.

Per quanto riguardo l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio si può scorgere, sebbene con molta difficoltà, al crepuscolo, sull’orizzonte occidentale. Venere è grande protagonista del cielo mattutino: sorge oltre 3 ore prima del Sole, e lo possiamo ammirare in direzione est. Marte è visibile per quasi tutta la notte, a est nelle prime ore. Giove prima culmina a sud, e poi ridiscende verso sudovest. Saturno, anche se meno luminoso, è nelle stesse condizioni di osservabilità di Giove. Urano è visibile (per mezzo di telescopio) per gran parte della notte, prima a est, poi culmina a sud. Nettuno è osservabile (per mezzo di telescopio) per tutta la notte: inizialmente a est, poi culmina a sud e si trova a ovest prima dell’alba.

Congiunzioni: Luna-Marte 5/6; Luna-Venere il 14 settembre; Luna-Mercurio il 18; Luna-Giove-Saturno il 25.

A Settembre inizia la transizione tra cielo estivo e autunnale: le costellazioni prima protagoniste, come Sagittario e Scorpione, si avviano al tramonto a occidente. Segue il Triangolo Estivo (Vega nella Lira, Deneb nel Cigno, Altair nell’Aquila).

A est sorge l’Ariete, mentre nel cielo meridionale troviamo Capricorno, Acquario, Pesci, al di sopra delle quali troviamo il grande quadrilatero di Pegaso.

A Nord come sempre ammiriamo la Stella Polare e Cassiopea.