Australia, corsa contro il tempo in Tasmania: 270 balene spiaggiate, 90 morte e 180 da salvare

In Australia, i soccorritori stanno lavorando senza sosta per salvare centinaia di balene spiaggiate in Tasmania: 90 sono morte e altre 180 rischiano di morire se non verranno riportate in mare.

L’insenatura di Macquarie Harbour, sulla costa occidentale della Tasmania, non è nuova al fenomeno dello spiaggiamento delle balene, ma quest’ultimo evento potrebbe essere il peggiore degli ultimi dieci anni, con il gruppo di 270 balene sparpagliato su due banchi di sabbia e una spiaggia.

Kris Carlyon, biologo marino di Parks and Wildlife Services, ha spiegato al Guardian che il salvataggio potrebbe richiedere giorni: “Non sappiamo quanto tempo ci vorrà. La fase di oggi sarà fondamentale per determinare cosa è possibile fare e poi dovremo affrontare altri fattori come il tempo e le maree. Questa mattina proveremo un paio di cose. Metteremo a galla diversi animali e valuteremo il comportamento. Quindi l’intera operazione dipende da come questi animali reagiscono una volta che hanno l’acqua sotto di loro e sono liberi di galleggiare“.

I soccorritori dovranno fare il triage degli animali, dando priorità a quelli con le migliori possibilità di sopravvivenza e che si trovano nei luoghi di facile accesso (molte balene sono finite in zone che le barche non possono raggiungere).