Autobus in fiamme a Roma: chiuso un tratto di carreggiata del Grande Raccordo Anulare

Autobus completamente bruciato oggi alle 19:14 sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Rimasta solo la carcassa. E’ accaduto nelle vicinanze a Fonte Laurentina. E’ provvisoriamente chiuso al transito un tratto della carreggiata esterna del GRA, al km 54, all’altezza dello svincolo ‘Pontina’, a causa del mezzo pesante in fiamme. Per cause in corso di accertamento, un pullman in transito – alimentato a metano – ha preso fuoco. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la regolare circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.