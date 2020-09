Straordinario avvistamento nei cieli di Novara: l’ufologo spiega di cosa potrebbe trattarsi

“Buonasera, ho appena osservato sopra il cielo di Novara questo oggetto. Ha mantenuto una traiettoria lineare mantenendo la stessa velocità, direzione da Torino verso Milano. Dal binocolo sono riuscito a vedere chiaramente che all’intero fosse vuoto, inoltre sembra formato da due anelli metallici uno collegato l’altro. Riesce a darmi chiarimenti su cosa fosse? Simone M.”.

Così scriveva Simone M. di Novara in una mail inviata all’ufologo Ligure Angelo Maggioni fondatore di A.R.I.A (associazione ricerca italiana aliena) che assieme al suo staff composto dal socio fondatore e vicepresidente Antonio Bianucci, dall’ex M.llo dell’A.M.I. Augusto Iannitti e con la collaborazione esterna dell’ex B.re CC Michele Manzoni ,ha esaminato il caso con la collaborazione esterna di Fabio Demiro del gruppo Alieni Ufo italia e con l’ufologo Emilio Acunzo. Maggioni spiega che ci sono alcune similitudini con avvistamenti del passato avvenuti sia a Capannori che in Valmalenco, stesso parere anche per l’ufologo Acunzo che evoca l’avvistamento catalogato dal Muffon

(Caso Mufon 110133) così descritto: Testimone n. 1, 13 luglio 2020

Apparentemente due (o più) testimoni in un campeggio nel Tennessee nord-orientale hanno osservato un oggetto quasi circolare per un’ora alle 3 del pomeriggio. in pieno giorno e con cielo parzialmente nuvoloso. “Eravamo accampati nella contea di Unicoi [Tennessee] e abbiamo visto una luce rotonda nel cielo. Sembrava che stesse librandosi sul posto mentre le nuvole si muovevano sotto l’oggetto. [Ho] fatto delle foto con [il mio cellulare] e poi con [il mio] Fotocamera digitale da 300 mm. Quando si ingrandisce, sembra che ci sia un gallone al centro di un cerchio con un bordo luminoso“.

Oggetti simili sono comunque testimoniati anche in Germania sebbene privi di foto o video a supporto. L’oggetto osservato a Novara risulta particolare e di difficile interpretazione, la sua forma dinamica ne permette l’esclusione di alcuni elementi convenzionali e naturali come volatili, satelliti, aerei, palloni sonda e droni amatoriali. La ripresa, fatta tramite un Huawei p20 (clt-l29) non mostra particolari dettagli a differenza delle foto che invece ne mostrano di interessanti, l’oggetto risulta semi circolare, vuoto al centro con una ipotetica fonte di energia sul davanti, a struttura doppia. Non si osservano eliche o propulsioni varie, sia il filmato che le foto non mostrano alterazioni o aberrazioni (scarsa nitidezza, deformazioni dell’immagine, differenze tra le immagini corrispondenti ai diversi colori, non uniformità della luminosità) causate da fonti di calore e di propulsione.

L’ufologo Maggioni spiega che la presenza di oggetti particolari a Novara potrebbero essere spiegati anche dalla presenza della base di Cameri; secondo alcune fonti nella base non si assemblano solo gli F-35 ma si progettano anche oggetti di particolare forma simili a quelli non identificati. Lo stesso Maggioni li definisce “replicanti” proprio perchè risulterebbero simili se non uguali di forma di quelli non identificati. L’oggetto ripreso da Simone mostra delle anomalie particolari che al momento risultano di difficile spiegazione, infatti non è sferico nemmeno circolare, le foto mostrano un semicerchio non chiuso con una parte più chiara in avanti e con il centro completamente vuoto o trasparente, nel filmato non si nota questo particolare perchè si presume che l’oggetto oltre ad eseguire una manovra in avanti potrebbe ruotare su se stesso dando l’impressione di essere completamente “pieno“.

Razionalmente si potrebbe tener conto di un prototipo di drone militare avanzato proprio per il discorso della base di Cameri ma non si può non tener conto delle similitudini con l’oggetto avvistato in Perù e analizzato dal Muffon, con l’oggetto ripreso a Capannori da Luigi, e con gli oggetti ripresi nella Valmalenco tutti rimasti non identificati e che rientrano nella casistica UFO e il fatto che lo stesso oggetto o similare sia stato avvistato in più parti del Pianeta ne confermerebbe la sua natura sconosciuta; un drone o prototipo militare che si presume appartenga ad una specifica nazione difficilmente potrebbe apparire in più punti del Pianeta per via dei suoi scopi bellici e obiettivi ben definiti e posizionati in zone specifiche. Chiunque abbia visto qualcosa di anomalo a Novara il 31 Agosto dalle 20 in poi può rivolgersi tramite mail a inforicercaaliena@gmail.com .