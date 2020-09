Balene spiaggiate in Tasmania: centinaia sono morte, eutanasia per alcuni esemplari, gravi ripercussioni dalla rimozione delle carcasse

“E’ stata una decisione difficile”, ha ammesso Kris Carlyon, biologo marino del dipartimento per l’Ambiente della Tasmania, annunciando di aver dovuto procedere all‘eutanasia di quattro globicefali tra le centinaia spiaggiate sulle coste dello stato insulare a sud dell’Australia. La strage di balene che si sta verificando in Tasmania è la peggiore nella storia del Paese. Ora per abbreviare la sofferenza dei cetacei, le autorita’ sono state costrette ad abbattere almeno quattro balene pilota che si erano spiaggiate due giorni fa sulla costa di Macquarie Harbour, nell’ovest della Tasmania.

“Abbiamo cercato di liberarli e non e’ andata bene: non crediamo che liberarle un’altra volta sia un’opzione fattibile. La cosa piu’ umana e’ applicare l’eutanasia”, ha aggiunto Carlyon. E man mano che passano le ore le speranze e le possibilita’ di sopravvivenza si vano assottigliando. Gli esperti stanno valutando la situazione veterinaria di altri esemplari particolarmente sofferenti per capire se e come intervenire, “solo in caso di necessita’, per il loro benessere”, ha aggiunto il biologo del Parks and Wildlife Services.

Intanto le equipe di soccorso lavorano contro il tempo per cercare di salvare una ventina di altre balene pilota, ormai esauste. Dopo tre giorni di lavoro senza sosta, i soccorritori continuano a mantenere idratati i cetacei per poterli rimorchiare al largo: secondo gli ultimi dati, 88 sono state salvate, ma il numero degli esemplari morti nella baia e’ ormai a circa 380. E il numero varia man mano che si scoprono altri esemplari in difficolta’. Domani comunque continueranno le operazioni per salvare i cetacei nelle condizioni migliori. Oltre alla corsa contro il tempo per salvarne il maggior numero possibile, i soccorritori devono anche procedere alla rimozione delle carcasse degli esemplari gia’ morti.

Due giorni fa, nell’insenatura di Macquarie Harbour, in un punto gia’ noto per la sua pericolosita’, si e’ verificato il peggiore spiaggiamento di balene degli ultimi 10 anni, con un branco di oltre 300 cetacei che si sono arenati su due banchi di sabbia e una spiaggia. Spostare le carcasse sara’ adesso un’altra operazione particolarmente complessa e lunga, che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla sicurezza della navigazione nelle acque della Tasmania: un’operazione potenzialmente molto inquinante per l’intera baia e che rischia di attirare nella zona squali e altri predatori pericolosi. Al momento il piano messo a punto dalle autorita’ locali predilige la loro evacuazione in mare, ma deve essere stabilito il punto preciso in cui trascinare i corpi senza vita delle balene. “Una volta abbandonate, le carcasse si gonfieranno e galleggeranno. La decomposizione di un numero cosi’ elevato di animali rischia di influire sui livelli di ossigeno in alcune aree della baia e disturbare la vita marina” ha spiegato Nic Deka, direttore dei Parchi naturali della Tasmania. Deka ha anche raccontato tutta la stanchezza fisica e psicologica dei soccorritori, “immersi nell’acqua ghiacciata fino alla vita o al petto, con animali che nuotano intorno a loro ed emettono suoni disperati”. La complessa operazione di salvataggio coinvolge una sessantina di persone, tra cui esperti della protezione dell’ambiente e dipendenti delle vicine fattorie di acquacoltura.

Sulle cause del disastro nessuno si sbilancia. Carlyon ha spiegato che si tratta di un “evento naturale” che si verifica ciclicamente nel corso della storia, sia nel sud dell’Australia che in Nuova Zelanda che in altre parti del mondo.