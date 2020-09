Banche: Azzi (Bcc Lombardia), ‘credito cooperativo per sistema economico equo’ (2)

(Adnkronos) – ‘L”economia malata’, riprendendo le parole del Santo Padre -continua Beccalli- impone di ripartire proprio da quelle forme, quali appunto il credito cooperativo, di attività finanziaria vocate primariamente al servizio all’economia reale. Forme di attività finanziaria definite ‘assai positive’ nello stesso documento Opq, delle quali chi amministra e chi studia discipline economiche e sociali è chiamato a favorire presenza e incisività nel sistema economico”.

Secondo Sergio Gatti, ‘il credito è tornato nuovamente centrale nelle politiche pubbliche di tutto il mondo in questo tempo pandemico. Ma prima del credito c’è il risparmio. E il risparmio può essere trasformato in credito all’economia reale o anche indirizzato ad altri fini, probabilmente più redditizi, ma meno capaci di creare reddito e occupazione”.

Per questo, sostiene il direttore Federcasse, ‘la biodiversità bancaria, come dice l’Opq, rappresenta un valore aggiunto del sistema economico e va favorita e salvaguardata attraverso adeguate politiche economico-finanziarie, anche per assicurare la presenza di una pluralità di soggetti, con ricchezza e diversità di caratteri. Sia la Caritas in veritate, che definisce ‘forme di amore intelligente’ la cooperazione di credito, sia l’Opq, che considera la banca cooperativa un’esperienza originale nella produzione di valore aggiunto sano, responsabilizzano chi amministra e chi opera oggi nelle Bcc. Ma anche le classi dirigenti che si formano nelle Università come quella ispirata da Giuseppe Toniolo, che fu anche fondatore di Casse rurali”.