Tragedia a Bari: bimba di 36 giorni trovata morta nella culla

Tragedia in una casa di Bari. Questa mattina una bimba di 36 giorni e’ stata trovata morta nella sua culla dai genitori. Sono stati loro a chiamare i soccorsi. Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno soltanto potuto constatare il decesso della piccola. I poliziotti, coordinati dal pm di turno della procura di Bari Baldo Pisani, hanno sequestrato degli strumenti utilizzati per curare la bambina. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale Biagio Solarino sul corpo della bimba, ma le prime evidenze non hanno rivelato segni di violenza.

L’ipotesi e’ che possa trattarsi di una ‘morte in culla‘, ma sara’ l’autopsia a chiarire le cause certe del decesso. I genitori, un italiano e una rumena, il pediatra e i nonni sono stati ascoltati dagli agenti della questura di Bari.