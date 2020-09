Barrette di cioccolato richiamate dagli scaffali: rischio soffocamento per presenza di frammenti di plastica dura [INFO]

La catena di supermercati Conad ha pubblicato in data odierna, sul proprio sito web, un importante avviso per i clienti in merito al richiamo del prodotto “Cioccolato Fondente Noir“. Si tratta di Cioccolato Fondente Extra, 72% Cacao (100 g) a marchio Conad, Codice EAN 8003170023710 e TMC 30.10.21, Prodotto nello stabilimento di Chocolats Halba Divisione di Coop – Salinenstrasse 70 – CH4133 Pratteln – Svizzera. I lotti interessati al richiamo sono i seguenti:

Lotto n° 1330004;

Lotto n° 1328941.

“Il continuo processo di controllo del nostro fornitore – si legge nell’avviso – ha evidenziato la possibile presenza di frammenti di plastica dura all’interno del prodotto. Tutti i clienti che sono in possesso di una confezione che riporta i lotti suddetti, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato. Conad soc. coop”, conclude la nota.