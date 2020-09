Batterio Killer, l’Azienda Ospedaliera di Verona: “Risposta dalla regione oggi, ispettori in arrivo”

Entro la serata di oggi, venerdì 4 settembre, verrà inviata alla Regione Veneto, come da richiesta, la relazione interna con le controdeduzioni necessarie alla Direzione di Area. Lo fa sapere la Direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona in riferimento alla vicenda Citrobacter dell’Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, come di prassi – prosegue la nota – e nella massima trasparenza, comunica inoltre che, sempre nella giornata odierna, è previsto il sopralluogo degli Ispettori del Ministero della Salute presso l’Ospedale di Borgo Trento di Verona.