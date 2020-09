Benzina, diesel e gpl: in calo i prezzi praticati alla pompa

In calo i prezzi praticati alla pompa, in particolare in riferimento alle vendite in modalità servito sugli impianti delle compagnie, conseguenza dei ribassi applicati sui prezzi consigliati la scorsa settimana dai maggiori marchi.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,398 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,403 pompe bianche 1,385), diesel a 1,274 euro/litro (-2, compagnie 1,280, pompe bianche 1,256). Benzina servito a 1,541 euro/litro (-1, compagnie 1,586, pompe bianche 1,445), diesel a 1,420 euro/litro (-1, compagnie 1,468, pompe bianche 1,316). Gpl servito a 0,579 euro/litro (invariato, compagnie 0,588, pompe bianche 0,568), metano servito a 0,978 euro/kg (invariato, compagnie 0,985, pompe bianche 0,972), Gnl 0,905 euro/kg (compagnie 0,906 euro/kg, pompe bianche 0,906 euro/kg).