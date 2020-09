Biscotti senza glutine richiamati dal mercato: contengono allergene non indicato in etichetta [MARCHIO E LOTTI]

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna due avvisi di richiamo per biscotti senza glutine contenenti un allergene non indicato in etichetta. Si tratta di biscotti a marchio Giusto senza glutine, prodotti da Giuliani spa. Ecco l’elenco dei lotti interessati dal richiamo:

Biscotto di fiocchi di avena con cocco e cioccolato fondente senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine, venduto in unità di peso 50 grammi; Lotto di produzione n° 23 04 2021;

Biscotto di fiocchi di avena con mirtilli rossi e cioccolato fondente senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine, venduto in unità di peso 50 grammi; Lotto di produzione n° 03 05 2021.

Il motivo del richiamo è indicato in “presenza accidentale di tracce di SOIA non dichiarata in etichetta“. Istruzioni per i consumatori: Si prega di restituire le confezioni al punto vendita presso il quale sono state acquistate. Per necessità contattare il n° verde 800-123662 da lunedì a venerdì 09:00-13:00 e 14:00-18:00 oppure scrivere a info@giustogiuliani.com