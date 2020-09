Bonus vacanze, il bilancio è un flop: speso solo l’8% dei fondi

Per la maggior parte degli italiani, le vacanze estive sono finite ed è tempo di fare un primo bilancio del bonus vacanze, promosso per incentivare le famiglie a viaggiare in Italia nel corso di questa estate caratterizzata dalla pandemia di coronavirus. Il bonus prevedeva 300 euro per le coppie, 150 euro per i single, 500 euro per le famiglie numerose. La misura è valida fino al 31 dicembre e potrà essere sfruttata anche per le vacanze invernali.

Il ministro dei Beni culturali e del turismo ha comunicato che il bonus è stato richiesto ed ottenuto finora da 1,4 milioni di famiglie ma è stato utilizzato solo da una su tre. Dunque, sono 615 i milioni di euro prenotati di cui 200 milioni già utilizzati. Sul totale dei 2,4 miliardi stanziati dal governo per risollevare il settore turistico, solo l’8% del totale è stato effettivamente speso. L’incremento delle domande è rallentato: in un mese i beneficiari sono aumentati solo del 30%. Nonostante la decisa crescita del numero di strutture ricettive che accettano il voucher, il bonus vacanze si sta rivelando un flop.

Il bonus vacanze è riconosciuto a chi dichiara un reddito Isee non oltre i 40mila euro. Per ottenerlo bisogna scaricare il voucher tramite l’app IO della pubblica amministrazione, in presenza della Carta d’identità elettronica o in alternativa delle credenziali Spid, oltre che di una Dsu (la dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata.