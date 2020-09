Buon compleanno Google! 22° anno di ‘vita’ festeggiato oggi con un un simpatico doodle

In occasione del suo 22° compleanno, il motore di ricerca Google ha ideato un simpatico doodle animato.

UN PO’ DI STORIA. Il nome Google non è altro che la rappresentazione in lettere di un numero, ovvero 1 seguito da 100 zeri. A idearlo fu l’americano Edward Kasner, ma non gli venne in mente mentre era seduto a tavolino, bensì durante una passeggiata nei boschi, nel lontano 1920. Kasner era un esperto matematico e chiese a suo nipote Milton Sirotta di aiutarlo a scegliere un nome da dare a un numero sbalorditivo. La risposta di Milton fu: googol! Dopo vent’anni, nel 1940, arrivò il successo di questo neologismo, quando Kasner lo citò nel suo libro intitolato “Matematica e immaginazione“.

A inventare la piattaforma Google furono Larry Page e Sergei Brin, due studenti universitari alla Stanford University, in California. Volevano rendere più efficiente la ricerca di informazioni sulla Rete rispetto a quella svolta dai principali motori di ricerca dell’epoca, come AltaVista, Yahoo! ed Excite. Volevano qualcosa di più preciso, che si basasse su criteri classificati per ordine di importanza. Page, che era alla ricerca di un argomento per la sua tesi laurea, ideò così un criterio che si basava sui link, che vennero ‘trattati’ come le citazioni nelle bibliografie nei libri: le pagine web che avevano più citazioni, grazie ai link, erano le più autorevoli e dunque dovevano essere considerate più importanti. Brin, che era esperto nel raccogliere dati, aiutò Page e insieme realizzarono un software che – semplicemente, ma in maniera complessa – riusciva ad andare alla ricerca di link sul web.