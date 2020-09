Cade in un dirupo: salvato cercatore di funghi in Piemonte

Un cercatore di funghi è stato salvato nella notte dal soccorso alpino in Val Sermenza, nel Vercellese.

Il 70enne, caduto in un dirupo, è stato recuperato dalle squadre dei soccorritori, che comprendevano anche un sanitario e alcuni componenti del soccorso alpino della guardia di finanza.

Era salito alla propria baita all’Alpe Campello ma non era rientrato a casa: a dare l’allarme sono stati i familiari, che sono andati a cercarlo e lo hanno trovato un centinaio di metri a valle del sentiero dove era caduto.

L’uomo, infortunato, è stato riportato sul sentiero e, in spalla, fino alla strada carrozzabile dove è stato consegnato all’autoambulanza.