Bimba cade dalle spalle dello zio e batte la testa: operata d’urgenza per un’ematoma cerebrale

Sta meglio ed è sveglia la bimba di 22 mesi di San Cataldo che ieri sera, a seguito di una caduta è stata operata dai neurochirurghi dell’ospedale Sant’Elia, per poi essere trasferita nella Rianimazione Pediatrica del Policlinico di Messina. La bimba è stata estubata e adesso respira autonomamente. Miglioramenti delle condizioni complessive che lasciano ben sperare anche se la piccola rimane costantemente in osservazione. L’incidente è avvenuto ieri sera, quando la piccola si trovava sulle spalle dello zio da dove sarebbe caduta all’indietro, battendo violentemente la testa a terra. Poi la corsa in ospedale e l’intervento per ridurre l’ematoma cerebrale.