Cadono in un silos: un morto e un ferito grave

Si aggrava il bilancio dell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in una azienda agricola di Cavallermaggiore, nel Cuneese. Uno dei due operai feriti, G.D. del 22 anni, è morto nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Gravissimo il collega di 25 anni, D.N.F., che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Savigliano. Sono caduti dentro un silos dell’altezza di 40 metri colmo di mangime: erano sul tetto impegnati in una verifica, poi la copertura avrebbe ceduto.

L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in frazione Madonna del Pilone. Secondo le prime informazioni il silos era stato riempito ieri sera con mangime per animali. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano, carabinieri e personale Spresal dell’Asl.