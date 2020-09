Previsioni Meteo, forte ondata di caldo al Nord: domenica a rischio i record storici delle Alpi con punte di +35°C

Previsioni Meteo – Ad inizio della prossima settimana, sull’Europa centrale si affermerà un campo di alta pressione che farà schizzare le temperature verso valori record per la metà di settembre. Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre, dalla Francia alla Polonia, i valori potranno raggiungere i +29-31°C nel cuore del continente, con punte di +32°C nell’Esagono francese.

In Italia, il picco del caldo sarà domenica 13 e lunedì 14 settembre. Le temperature più estreme riguarderebbero le Alpi, dove si potranno registrare +35°C, particolarmente sulle Alpi occidentali in Piemonte e tra quelle lombarde e trentine. Si tratti di valori che potrebbero stravolgere i record di caldo storici per il mese di settembre al Nord. Sui restanti settori alpini saranno possibili temperature di +28-30°C. In Pianura Padana, avremo temperature diffuse di +30-32°C, con picchi di +34-35°C.

Sul resto d’Italia, temperature comprese tra +32-34°C su tutte le regioni tirreniche, Umbria, Marche meridionali, Abruzzo settentrionale, Puglia meridionale e settentrionale, Basilicata occidentale, parte della Calabria settentrionale, Sicilia meridionale e Sardegna occidentale.