California, gli incendi continuano a divampare: stato di emergenza nella regione del vino

A causa degli incendi che continuano a divampare in California, il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione del vino.

Il Glass Fire è triplicato in proporzioni mettendo in ginocchio Napa e Sonoma: alcune delle aziende vitivinicole più note, tra cui Chateau Boswell, sono andate completamente distrutte.

A circa 70mila residenti è stata ordinata l’evacuazione: sono stati costretti a fuggire nel mezzo della notte.

Il Zogg Fire invece ha fatto già tre vittime: è fuori controllo e i vigili del fuoco sono costretti a combattere anche contro i forti venti.