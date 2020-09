Non solo California, anche l’Oregon è in fiamme: “Incendi senza precedenti, conseguenze devastanti in tutto lo Stato” [FOTO]

Non solo California: in USA anche l’Oregon è stretto nella morsa di incendi devastanti, “senza precedenti“, tanto che la governatrice democratica Kate Brown è stata costretta a chiedere aiuto a Washington.

Brown ha ringraziato la delegazione congressuale dell’Oregon “per aver sostenuto la richiesta di una dichiarazione federale di emergenza. Abbiamo bisogno di risorse federali per supportare i nostri sforzi di risposta agli incendi“.

“Nelle ultime 24 ore, l’Oregon – ha precisato Brown – ha subito incendi senza precedenti, con conseguenze devastanti in tutto lo Stato. La nostra priorità numero uno in questo momento è salvare vite umane. Questa potrebbe essere la più grande perdita di vite umane e proprietà a causa di incendi nella storia del nostro stato“.

“Attualmente stiamo combattendo più di 35 incendi, che stanno bruciando oltre 300.000 acri in tutto lo Stato. I venti continuano ad alimentarli. I luoghi che non stanno bruciando ora affrontano i peggiori rischi di incendi degli ultimi 30 anni: aria secca, arbusti secchi e venti caldi. Tutti devono essere in allerta“.