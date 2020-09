Campania: Gasparri, ‘De Luca personaggio da avanspettacolo che non fa ridere ‘

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Ormai su De Luca non stupiscono più neanche le indagini. Dopo quelle che hanno riguardato lo scandalo sanitario in Regione Campania e che hanno coinvolto persone a lui molto vicine, oggi sulla stampa apprendiamo di un nuovo filone relativo a favori che lo stesso governatore uscente avrebbe fatto ai suoi autisti-vigili, trasferiti da Salerno a Napoli e promossi sia nelle mansioni che nello stipendio, con eventuale danno erariale. Una promozione degna del miglior film con Alberto Sordi, con la differenza che il sindaco prepotente interpretato da De Sica era simpatico, invece De Luca è irritante è inqualificabile, che conferma quello che diciamo da tempo e cioè che De Luca è ormai più un personaggio da avanspettacolo che un governatore”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Ma tutto questo -aggiunge- non fa più ridere nessuno e la Campania ha bisogno di un presidente come Stefano Caldoro che lavori con serietà al suo rilancio. Siamo certi che dopo questa ennesima vicenda, che era stata tenuta nascosta da De Luca, anche gli ultimi sostenitori, quelli ai quali forse strappava una risata con l’imitazione del suo stesso imitatore, si ricrederanno e gli volteranno le spalle scegliendo di riportare il centrodestra unito al governo della Regione”.