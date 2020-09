Cancro e Alimentazione – Frutta e allattamento: le 10 raccomandazioni per prevenire il tumore

Il cancro, purtroppo, è la malattia del secolo. Quotidianamente si sente parlare di forme tumorali più o meno aggressive, che colpiscono chiunque. Bambini, anziani, giovani, sportivi, vip: il cancro non risparmia proprio nessuno. Anche se, ancora, non esistono modi per prevenire il cancro, scienza e medicina stanno facendo nei notevoli passi in avanti, riuscendo, tramite approfonditi studi, a scoprire cosa può aiutare o meno a prevenire il tumore e/o a curarlo.

L’AICR, nel dettaglio, ha stilato una lista di 10 raccomandazioni per una vita più sana, che possono aiutare a prevenire il cancro.

Scopriamole insieme:

Mantenere un peso sano: evitare eccessi di peso aiuta a restare in salute, escludendo quindi serie malattie, come quelle cardiache, il diabete e la pressione alta, che invece aumentano il rischio di cancro. Essere fisicamente attivi: avere una vita attiva, camminare molto e fare esercizio fisico in generale aiuta a ridurre il rischio di cancro. Bastano 30 minuti al giorno, 5 volte la settimana, per raggiungere un buon equilibrio ed abbassare notevolmente il rischio di cancro. Mangiare cereali integrali, frutta, legumi e verdure: mangiare cibi a base vegetale contribuisce ad una vita più sana e alla prevenzione del cancro. Gli alimenti a base vegetale sono ricchi di fibre, sostanze naturali e nutrienti che aiutano a prevenire il cancro. Limitare il consumo di junk food e alimenti trasformati ad alto consumo di grassi, amidi o zuccheri: questi alimenti hanno un impatto negativo sulla salute e influiscono sull’aumento di peso e, di conseguenza, il rischio di cancro; Limitare il consumo di carne rossa e lavorata: mangiare più di tre porzioni a settimana di carne rossa o lavorata può aumentare il rischio di cancro. La carne rossa è un’ottima fonte di ferro, zinco, vitamina B12 e proteine, ma bisogna moderarne il consumo. Limitare il consumo di bevande zuccherate: l’eccessivo consumo di bevande zuccherate influisce sul peso e aumenta di conseguenza il rischio di cancro. Limitare il consumo di bevande alcoliche: meno alcol si assume e minore è il rischio di cancro. La dose giornaliera di alcol non dovrebbe superare due drink per gli uomini e uno per le donne. Non usare integratori per la prevenzione del cancro: la ricerca mostra che gli integratori non aiutano in alcun modo la prevenzione del cancro. Gli integratori, infatti, non offrono gli stessi benefici del mangiare cibi integrali. L’allattamento al seno: allattare i propri figli porta dei benefici notevoli, sia alle madri che ai bambini. Secondo alcuni studi, infatti, l’allattamento riduce il rischio di cancro al seno. A trarne benefici sono anche i bambini: chi allatta, infatti, può avere meno probabilità di sovrappeso e obesità in età adulta. In caso di diagnosi di cancro, consultarsi col medico: le raccomandazioni dell’AICR sono utili anche per chi ha il cancro, o per chi lo ha sconfitto, per evitare l’aggravarsi della situazione o un ritorno di questo.

Inoltre non bisogna mai dimenticare che evitare il fumo, attivo o passivo e l’eccessiva esposizione al sole è importantissimo per ridurre i rischi di cancro.