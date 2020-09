Caso Parisi: trovate delle impronte che potrebbero aiutare a capire la dinamica della tragedia

Sul traliccio sotto al quale è stato rinvenuto lo scorso 8 agosto il cadavere di Viviana Parisi sono state trovate oggi delle impronte, dopo gli accertamenti eseguiti sul posto. “Bisognerà accertare se sono della donna o meno”, spiega l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi e padre di Gioele. “Il tipo di esami effettuati oggi di tipo irripetibile attraverso una tecnica chiamata di fumo azione ha permesso di trovare queste tracce, che nello scorso esame con il luminol che cercava tracce ematiche non erano state evidenziate. Potrebbero essere tracce di sudore o impronte, naturalmente solo dopo altri successive analisi si potrà capire se appartengono a Viviana”, dice il legale. Se così non fosse si potrebbero aprire nuovi scenari per l’indagine.