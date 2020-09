Caso Viviana e Gioele: la prossima settimana consulenti in galleria [FOTO]

I consulenti della procura di Messina e quelli della famiglia Mondello si recheranno la prossima settimana nella galleria autostradale in cui avvenne l’incidente dopo il quale scomparve diversi giorni Viviana Parisi, trovata poi morta nella campagna di Caronia.

“Bisogna capire e analizzare la dinamica che ha portato all’urto, che tipo di conseguenze ha potuto causare l’incidente, se c’è stato un impatto, che ha coinvolto anche il bambino“, il cui cadavere venne rinvenuto diversi giorni dopo il ritrovamento della madre. A dirlo è l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, entrando nella Procura di Patti (Messina) dove oggi il procuratore Angelo Cavallo sta per conferire l’incarico ai consulenti per l’incidente stradale sull’autostrada in cui fu coinvolta l’auto di Viviana Parisi, la donna trovata morta nella campagna di Caronia, nel messinese, e per l’analisi sul telefono e sul tablet.

“Ho sempre detto – prosegue il legale –che è importante anche analizzare attentamente le dichiarazioni dei testimoni che si sono presentati dopo 11 giorni presso gli uffici della polizia per rendere dichiarazioni , capire cosa hanno visto del bambino, cosa hanno avuto modo di notare. In questi momenti gli atti sono secretati e non posso fare domande ai testimoni”. “E’ importante capire – dice – in che condizioni era il bambino, perché essere vivo in braccio non vuol dire che stesse bene e non e’ detto che presentasse qualche trauma post incidente”.

La famiglia Mondello ha nominato un nostro consulente. “I consulenti – ha spiegato Venuti – si recheranno alla galleria dove è avvenuto l’incidente per ricostruirne la dinamica, inoltre lunedì 7 presso la polizia scientifica di Palermo saranno analizzate le tracce di natura ematica trovate nei giorni scorsi a Caronia, nei dintorni dove sono stati trovati i corpi di Viviana e Gioele: bisogna appurare se sono tracce ematiche di natura animale o umana e se sono collegabili al bambino. Integreremo i quesiti che saranno posti dalla procura ai consulenti in merito a quella che e’ la ricostruzione della dinamica dei fatti“.