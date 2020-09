Caso Viviana Parisi, legale: “Niente tracce ematiche di Gioele sui reperti”

“Oggi pomeriggio negli uffici di polizia del commissariato Sant’Agata di Militello si e’ proceduto alle analisi sui reperti che erano stati oggetto di campionatura ed erano stati trovati nelle campagne di Caronia nel luogo del ritrovamento dei resti del piccolo Gioele. Si trattava in particolare di foglie, piccoli rami e dalle analisi non e’ emerso nulla che abbia una rilevanza investigativa e nessuna traccia ematica”. Lo dice l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, padre di Gioele, 4 anni, e marito di Viviana Parisi scomparsa con il bambino il 3 Agosto scorso, poi trovati morti nelle campagne di Caronia, che ha assistito all’esame dei reperti.

“La procura aveva deciso comunque di fare un esame con il luminol per capire se dalla analisi ci fossero tracce ematiche riconducibili al bambino, ma non e’ stato trovato nulla”. “Ora – prosegue – ci stiamo recando a Caronia per vedere nel territorio dove sono stati trovati la mamma e il bambino attraverso nuovi esami con il luminol eventuali altre tracce ematiche”. “Le impronte trovate sul parabrezza dell’auto di Viviana – dice il legale – che sono di Gioele saranno oggetto di approfondimento nei prossimi giorni da parte dei nostri consulenti e di quelli della Procura, ma e’ possibile si tratti di vecchie impronte che non hanno alcuna rilevanza con l’incidente”.