Incidenti in montagna: cercatore di funghi scivola in un dirupo e muore in Valtellina

E’ scivolato in un dirupo e i militari del Sagf della Guardia di Finanza di Sondrio hanno faticato non poco per il recupero del corpo senza vita. È morto così un cercatore di funghi di 74 anni. La tragedia è avvenuta oggi in Valtellina, nei boschi di Aprica (Sondrio). Dall’inizio della stagione da poco iniziata, si tratta del quarto cercatore deceduto. Secondo i primi accertamenti si sarebbe avventurato nei boschi da solo da prima mattina.

Alle ricerche e al ritrovamento hanno contribuito anche gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Informato della disgrazia anche il magistrato di turno della Procura di Sondrio che ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale di Sondrio.