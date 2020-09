Chi era Terry Fox, l’atleta a cui oggi Google dedica un sorprendente doodle

Il doodle di oggi è dedicato da Google a Terry Fox, atleta canadese divenuto per il mondo un modello di determinazione, forza di volontà e altruismo. Terry Fox, ovvero Terrance Stanley Fox, nacque il 28 luglio del 1958 a Winnipeg, in Canada. Fin da piccolo la sua passione per lo sport non fu un segreto per nessuno: praticava numerose discipline, tra cui pallacanestro e nuoto. Nel 1977, a 18 anni, scoprì di avere un cancro alle ossa a causa del quale subì l’amputazione della gamba destra.

Si dovette sottoporre a numerose terapie, durante le quali Terry Fox entrò in contatto con altri pazienti. Fu ascoltando le loro storie di sofferenza che gli venne un’idea: cercare finanziamenti per favorire le ricerca verso una cura per queste malattie. Nel 1980, tre anni dopo l’amputazione, Terry accetto una sfida che entrò nella storia del suo Paese: la Maratona della Speranza. Voleva attraversare a piedi il Canada dalla costa atlantica a quella del Pacifico, con l’obiettivo di raccogliere un dollaro per ogni cittadino canadese. Ogni giorno avrebbe percorso la tradizionale misura della maratona, cioè poco più di 42 chilometri.

Non riuscì però a completare la sua impresa perché il 1° settembre 1980, dopo 143 giorni e 5.373 chilometri di corsa, Terry Fox dovette fermarsi a causa di una seri e di masse tumorali nei polmoni. Morì il 28 giugno 1981 e in sua memoria fu isituita la Terry Fox Run, per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

Nella prima edizione della Terry Fox Run, che si svolse il 13 settembre 1981, 300mila persone in tutto il Canada hanno camminato, corso o pedalato in memoria di Terry Fox, raccogliendo 3 milioni e mezzo di dollari, che poi vennero devoluti alla ricerca sul cancro. Si stima che la Terry Fox Run abbia raccolto oltre 800 milioni di dollari.