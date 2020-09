Spazio: la Cina lancia nove satelliti in orbita dal mare 

La Cina ha lanciato oggi, con successo, nove satelliti dal Mar Giallo, inviandoli nell’orbita prevista. I nove satelliti, appartenenti alla serie Jilin-1 Gaofen 03-1, sono partiti alle 9:23 (ora di Pechino) con un razzo vettore Long March-11, il primo razzo a essere stato lanciato dal mare dalla Cina. I satelliti sono stati sviluppati da Chang Guang Satellite Technology. Tre dei satelliti saranno utilizzati per realizzare video: uno dei quali per la popolare piattaforma cinese di condivisione video Bilibili e un altro per l’emittente statale CCTV. Gli altri sei satelliti riprenderanno immagini con sensori “push-broom”. Il satellite di Bilibili è caratterizzato da bassi costi di sviluppo, bassi consumi energetici, basso peso e risoluzione elevata. E’ stato progettato per riprendere video e immagini per la divulgazione scientifica.

Il satellite può ottenere video a colori e immagini con una risoluzione superiore a 0,98 metri. I dati saranno utilizzati per creare video divulgativi, che copriranno ambiti come scienza e tecnologia, gli studi umanistici, la storia e l’istruzione, e saranno pubblicati su Bilibili. I nove satelliti forniranno dati di telerilevamento per le risorse del territorio, la pianificazione urbana e i servizi di monitoraggio nei disastri.

La missione di lancio è stata condotta dal Centro di Lancio Satellitare Taiyuan. Sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation, il Long March-11 è l’unico razzo della serie di razzi Long March della Cina che utilizza propellenti solidi. Viene utilizzato principalmente per trasportare piccoli satelliti e puo’ portare in orbita piu’ satelliti contemporaneamente. Il lancio di oggi e’ stato il 346 della serie di razzi Long March.