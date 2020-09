Clima: nuovo passo avanti per la missione CRISTAL del programma Copernicus, il satellite monitorerà lo spessore del ghiaccio e della neve

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33 %), ha siglato oggi un contratto di circa 88 milioni di Euro con Airbus Defence and Space, primo contraente del satellite, per sviluppare i due radar altimetri interferometrici IRIS (Interferometric Radar Altimeter for Ice and Snow) per la missione CRISTAL (Copernicus polaR Ice and Snow Topography ALtimeter). La missione CRISTAL fa parte dell’ampliamento del programma Copernicus dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in partnership con la Commissione Europea. Copernicus, programma europeo di punta, fornisce dati di osservazione della Terra e in situ e un’ampia gamma di servizi per il monitoraggio e la protezione ambientale, il monitoraggio del clima e la valutazione delle catastrofi naturali per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei.

Il satellite CRISTAL trasporterà, per la prima volta, un radar altimetro a doppia frequenza nelle bande Ku/Ka per misurare e monitorare lo spessore del ghiaccio marino e lo spessore della neve che lo ricopre. La misurazione dello spessore del ghiaccio marino sarà di supporto alle operazioni marittime e sarà di aiuto nella pianificazione delle attività nelle regioni polari. Inoltre, IRIS misurerà e monitorerà la variazione dell’altezza delle calotte di ghiaccio e dei ghiacciai nel mondo, grazie alla possibilità di operare nella modalità radar interferometrico. IRIS migliorerà in modo significativo l’accuratezza della misurazione fornita dal suo predecessore SIRAL-2 (un altimetro in sola banda Ku, attualmente a bordo della missione CryoSat 2 dell’ESA) grazie al funzionamento a doppia frequenza e aggiungendo la misurazione dell’altezza della superficie marina tra gli obiettivi della missione. La missione CRISTAL, che ha una portata mondiale, è essenziale per comprendere meglio e per monitorare il clima terrestre in un contesto di rapido cambiamento climatico.

Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space ha dichiarato: “Fornendo l’altimetro IRIS a bordo di CRISTAL, Thales Alenia Space è entusiasta di contribuire al miglioramento dei dati già forniti da SIRAL-2 a bordo di CryoSat e di assicurare così la continuità del monitoraggio dei ghiacci. Le regioni polari hanno una influenza reale sui modelli climatici a livello globale, sulla circolazione termoalina e sull’equilibrio energetico del pianeta. Pertanto, un programma a lungo termine per monitorare la topografia dei ghiacci polari, degli oceani e delle nevi è quindi di estremo interesse agli utilizzatori sia operativi che scientifici delle misure dell’Artico e dell’Antartico.”

Marc-Henri Serre, Vicepresidente Osservazione e Scienza di Thales Alenia Space in Francia ha aggiunto: “Thales Alenia Space porterà la propria esperienza e consolidata eredità nel campo dell’altimetria spaziale al servizio di questa missione cruciale per la comprensione e il monitoraggio climatico così come il suo patrimonio acquisito grazie a SIRAL-2.”

L’altimetro IRIS è progettato e sarà poi realizzato sulla base dell’eredità dei diversi programmi della linea di prodotti altimetrici di Thales Alenia Space, che comprendono SIRAL-2, Poseidon 4 a bordo di Sentinel-6/Jason-CS, Alti-Ka sul satellite CNES/ISRO e KaRIn a bordo del satellite SWOT del CNES/JPL. Thales Alenia Space è anche la prima ad aver validato in orbita un altimetro interferometrico SAR (SIRAL) che le permette di offrire un expertise unica nell’elettronica radar e nelle antenne interferometriche.

I contributi industriali per CRISTAL

Thales Alenia Space in Francia è prime per l’altimetro IRIS, con il contributo di Thales Alenia Space in Belgio per l’alimentazione elettrica degli Amplificatori di Potenza a Stato Solido in banda Ku e Ka e di Thales Alenia Space in Italia per l’Oscillatore ultra-stabile. Thales Alenia Space in Spagna fornirà il transponder in banda S (SBT) del satellite CRISTAL.