Clima: settimana prossima voto sulla legge Ue in Europarlamento

“La settimana prossima la commissione Envi del Parlamento Europeo voterà sulla legge sul clima, uno dei più importanti provvedimenti legislativi” in itinere nell’Aula. Ne ha dato notizia l’eurodeputato Peter Liese, responsabile del gruppo Ppe per la salute, oggi durante un briefing a Bruxelles. Sulla legge sul clima “non ci siamo ancora, non c’è consenso in Envi”, ha riferito ancora Liese. La legge sul clima, ha spiegato ieri il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans, è stata proposta dalla Commissione “per dare prevedibilità agli investitori e alle industrie”.