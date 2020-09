Scoperta misteriosa collezione di mummie sul fondo di un pozzo in Egitto: sui sarcofagi visibili ancora disegni e colori originali [FOTO]

L’Egitto non finisce mai di regalare tesori e reperti della sua storia antica. Una misteriosa collezione di 13 mummie e’ stata rinvenuta sul fondo di un pozzo egiziano, profondo circa 12 metri. I sarcofagi, che avrebbero piu’ di 2.500 anni, si trovano in uno stato di conservazione ottimale, tanto che i disegni dettagliati e i colori originali sono ancora visibili sulla superficie del legno (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La scoperta, annunciata dal Ministero del turismo e delle antichita’ egiziano, e’ stata effettuata a Saqqara, un antico sito che si trova a circa 32 chilometri dalla capitale egiziana. “Assistere a una nuova scoperta archeologica – ha scritto su Twitter Khaled El-Enany, ministro del turismo e dell’antiquariato egiziano – suscita una sensazione indescrivibile”.

Le tombe sono state ritrovate a una settimana dalla riapertura del paese dopo la pandemia e seguono la scia di nuovi reperti rinvenuti a Saqqara quest’anno, dopo i sarcofagi scoperti a inizio anno e quelli di pietra calcarea portati alla luce ad aprile.