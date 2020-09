Una cometa distruttrice e un viaggio impossibile: arriva nella sale “Greenland”, disaster movie ad alta tensione [TRAILER]

Arriverà nelle sale il prossimo 1° ottobre “Greenland” di Ric Roman Waugh, con Gerard Butler e Morena Baccarin.

Butler torna a lavorare con il regista Ric Roman Waugh dopo il successo di “Attacco al potere 3”, in un disaster movie ad alta tensione, con spettacolari effetti speciali dagli stessi produttori di John Wick.

Una cometa minaccia l’esistenza dell’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, si avventureranno in un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo vengono rase al suolo dai frammenti della cometa, la loro ultima possibilità per sopravvivere è fuggire verso un possibile rifugio sicuro, in Groenlandia.