Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich: il satellite europeo che rileverà i cambiamenti del livello del mare si prepara al lancio

La missione sarà utilizzata per monitorare l‘altezza della superficie del mare, per comprendere i cambiamenti sul lungo termine. Misurerà inoltre l’altezza delle onde e la velocità del vento. Il satellite fornirà dati fondamentali per la scienza del clima, per l’elaborazione delle politiche e per proteggere i 600 milioni di persone che vivono in zone costiere vulnerabili.

I dati vengono forniti ai servizi Copernicus quasi in tempo reale, per migliorare le previsioni marine e meteorologiche utilizzate dalle comunità marine e costiere.

La missione è una collaborazione tra ESA, Commissione Europea, EUMETSAT, NASA e NOAA, con il sostegno dell’agenzia spaziale francese CNES”, si legge sul sito web dell’ESA.

“Chiamato Michael Freilich in onore dell’ex-Direttore di Scienze della Terra della NASA, il suo lancio è previsto il 10 novembre su un razzo Falcon 9 di Space X dalla base aerea di Vandenberg, (Vandenberg Air Force Base).

Il video contiene immagini delle Maldive ottenute dal satellite Copernicus Sentinel-2, nuove animazioni in orbita e riprese nella camera pulita durante i test in Germania“, conclude l’ESA.