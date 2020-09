Coronavirus, 14 positivi in una sola squadra di serie A e 10 nella Premier League britannica

E’ shock Coronavirus per il Genoa: ben 14 tesserati della squadra rossoblù sono risultati positivi. Lo ha riferito all’ANSA il presidente del club Enrico Preziosi. “Si tratta di 14 persone – precisa Preziosi – tra calciatori, staff e medici. A breve una nota della società chiarirà tutti i dettagli”.

E nel comunicato in questione si specifica che “dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorita’ per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”. Viene anche precisato che tra i 14 casi segnalati ci sono quelli già noti di Mattia Perin e Lasse Schone. Gli altri nomi non sono stati resi noti. Ieri il Genoa ha perso 6-0 al San Paolo contro il Napoli, mentre il suo prossimo impegno sarebbe – ma non si se sarà confermato – quello di sabato al Ferraris contro il Torino.

Premier League, 10 calciatori positivi

Dieci calciatori della Premier League sono risultati positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati “tra lunedi’ 21 settembre e domenica 27”. Lo rende noto la Premier League specificando che nello stesso periodo sono state sottoposte a test 1.595 persone in tutto, fra giocatori e membri degli staff delle vari squadre. Tutti coloro che sono risultati positivi sono gia’ stati messi in isolamento. Nei giorni scorsi erano filtrati i nomi del tecnico del West Ham David Moyes e dei suoi giocatori Issa Diop e Josh Cullen, e di Ilkay Gundogan del Manchester City. Il numero dei positivi annunciato oggi, appunto dieci, e’ il piu’ alto da quando i club inglesi hanno ripreso ad allenarsi dopo il lockdown.