Coronavirus, allarme tracciamento dei contatti in Germania: il 68% dei nomi forniti dai clienti nei bar ad Amburgo è falso

Insieme ai test e alla quarantena, l’attività di tracciamento è tra le più importanti per tenere a bada il più possibile l’epidemia di coronavirus. Per questo motivo, tante attività, tra cui bar e ristoranti, devono tenere un elenco dei propri clienti e ospiti da rintracciare nel caso in cui emergesse una positività tra di loro. Nonostante l’importanza dell’attività di tracciamento, dalla Germania arrivano numeri allarmanti: la maggior parte delle persone che animano la vita notturna fornisce nomi sbagliati negli elenchi dei contatti, riporta la Bild.

Questo è stato il risultato di una revisione di 30 bar in un quartiere di Amburgo, in cui sono stati raccolti gli elenchi di 18 aziende. Falko Droßmann, responsabile dell’ufficio distrettuale di Hamburg-Mitte, ha dichiarato: “Finora abbiamo valutato 1493 di circa 3000 registri di dati: solo il 32% è stato compilato correttamente. Questo mette le persone in grave pericolo!“.

Nel frattempo, è emerso un altro focolaio di coronavirus nel distretto di Altona: nel bar “Le Vou”, 16 persone erano positive e sembra che fossero contagiate tra 11 e 12 settembre. I dipendenti non sono risultati positivi e il bar è aperto. Stefanie von Berg, responsabile dell’ufficio di Altona, ha dichiarato: “Non possiamo chiudere tutti i bar in cui vengono segnalati casi positivi. Finché nessuno dello staff è interessato, non c’è motivo”. Finora sono noti 60 contatti, cinque in quarantena.

Melanie Leonhard, senatrice per la salute, ha urgentemente chiesto a quanti partecipano alla vita notturna di aderire alle regole imposte per contrastare l’epidemia in considerazione del crescente numero di nuove infezioni nei bar.