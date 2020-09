Coronavirus: anche nel Lazio si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto, le discoteche potrebbero rimanere chiuse fino alla fine dell’anno

Dopo la Campania anche nel Lazio potrebbe essere introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto: è quanto ha spiegato, in un’intervista a Il Messaggero Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità.

“La settimana scorsa abbiamo avuto l’indice Rt a 0,54, questa settimana arriveremo a 0,85. Se dovesse proseguire questo trend, se si scavalla l’1 interverremo sulle mascherine” ha precisato D’Amato, secondo cui è opportuno che la misura sia “generalizzata. Il messaggio che viene dato è più semplice da far passare. E da far applicare. Poi saranno fondamentali controlli e sanzioni da parte di vigili e forze dell’ordine“.

Per quanto riguarda le discoteche “siamo orientati a tenerle chiuse, almeno fino alla fine dell’anno“.

Il 7 ottobre scade lo stop alle discoteche a livello nazionale, ma D’Amato sembra orientato a prolungarlo fino a Capodanno. “I dati presumibilmente non miglioreranno, quindi dobbiamo capire quali sono le priorità. E in questo momento sono scuole e università. Anche per gli stadi, lo abbiamo detto: non è il momento di riaprirli. Nel Lazio abbiamo fissato il limite a mille persone, altro che 25mila. Varrà anche per concerti ed eventi all’aperto. Rendiamoci conto che qui nella regione, per un’asta del pesce, a Formia, abbiamo avuto 80 contagi. Per un positivo, ora ricoverato. Figuriamoci in uno stadio o un concerto. C’è il rischio di ricreare un’Atalanta-Valencia. Poi vedremo quello che dirà il Cts, ma conoscendo la serietà e l’attenzione degli esperti, sono convinto che la nostra linea sarà confermata“.