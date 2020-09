Coronavirus, gli anticorpi possono sparire dopo un mese: livelli variabili nell’80% dei pazienti

Una migliore comprensione delle risposte anticorpali contro il Coronavirus, secondo gli studiosi, e’ utile allo sviluppo di trattamenti efficaci e di un vaccino. Un nuovo studio ha svelato che gli anticorpi contro il Coronavirus “diminuiscono significativamente” nel mese successivo alla dimissione dei pazienti dall’ospedale.

Nello studio della Nanjing University Medical School in Cina, sono stati monitorati per sette settimane le risposte anticorpali in 19 pazienti con una forma non grave di Covid-19 e sette affetti dalla forma grave dell’infezione. Lo studio ha rilevato che piu’ dell’80% dei pazienti con Covid-19 guariti ha livelli variabili di anticorpi, ma solo una piccola parte di essi ha sviluppato una risposta “forte” al virus. I livelli di anticorpi nei pazienti sono diminuiti significativamente tra tre e quattro settimane dopo. Solo un paziente su cinque non aveva anticorpi in grado di combattere il virus dopo essere stato dimesso dall’ospedale. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Plos Pathogens.

Lo studio sottolinea anche l’importanza di selezionare attentamente i campioni di sangue dai pazienti guariti utilizzando test degli anticorpi “neutralizzanti” prima di procedere alla trasfusione in altri pazienti Covid-19. Questo studio arriva in seguito alla pubblicazione di un’altra ricerca condotta presso il King’s College di Londra la quale ha rilevato che, mentre il 60% delle persone infette mostra un livello di anticorpi efficace nelle due settimane dopo la comparsa dei primi sintomi, questi livelli scendono a meno del 17% dopo tre mesi.