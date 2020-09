Coronavirus: aumentano i contagi nel Regno Unito, vietati gli assembramenti con più di 6 persone

Il recente aumento dei contagi nel Regno Unito, che ha registrato il numero maggiore di vittime in Europa dall’inizio della pandemia, ha spinto il governo a considerare un inasprimento delle misure restrittive.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate sui media britannici, Downing Street starebbe valutando di ridurre il limite persone attualmente previsto per i raggruppamenti di persone in Inghilterra.

Secondo la BBC il governo si appresta a varare una nuova stretta, che prevede il divieto di assembramenti con più di 6 persone da lunedì, con multe da 100 a 3.200 sterline per i trasgressori.

La BBC precisa che il premier Boris Johnson dovrebbe presentare le nuove disposizioni con una conferenza stampa entro oggi.

Le nuove norme entreranno in vigore dal 14 settembre, riguarderanno i raggruppamenti sia all’aperto che al chiuso ma prevedono diverse eccezioni, che verranno specificate dall’esecutivo.

Sempre secondo la BBC, il limite non si applicherà a scuole, luoghi di lavoro, matrimoni, funerali e sport organizzati.