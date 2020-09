Coronavirus: nuovo aumento dei contagi nel Regno Unito

Il Regno Unito, che ha subito l’epidemia di coronavirus più mortale d’Europa, ha registrato più di 3mila nuovi casi di Covid-19 per il terzo giorno consecutivo, per la prima volta da maggio. Il dipartimento per la Salute e i servizi sociali ha segnalato altri 3.330 casi, portando il conteggio di tre giorni sopra i 10mila. Sebbene da un maggior numero di test dipenda parte dell’aumento, è chiaro che il virus si è diffuso maggiormente nelle ultime settimane. I casi giornalieri sono più del doppio di quelli segnalati un paio di settimane fa, alimentando le preoccupazioni di una seconda ondata.

Per superare la riacutizzazione, le autorità hanno inasprito una serie di restrizioni alla vita quotidiana. Ad esempio, il governo ha annunciato che gli incontri sociali in Inghilterra saranno limitati a sei persone da lunedì, sia all’interno che all’esterno, e che chi infrange le regole dovrà affrontare multe. Le morti giornaliere rimangono molto basse ma la preoccupazione è che l’aumento dei casi, anche se confinati ai più giovani, porterà ad un aumento dei ricoveri nelle prossime settimane e potenzialmente a più decessi. Il Regno Unito ha un bilancio ufficiale di oltre 41.700 morti per Covid-19.