Coronavirus, domani inizia la scuola: “I prof che si muovono in aula devono avere la mascherina, la temperatura si misura a casa”

“Anche l’insegnante che vuole muoversi in classe deve tenere la mascherina. In aula se c’è il metro di distanza la mascherina può essere tolta ma se qualcuno si sente più sicuro indossandola può tenerla. I bambini possono mangiare in classe o in mensa, le scuole si stanno organizzando. Stiamo lavorando di per garantire la sicurezza in un anno di straordinarieta’. In Italia le regole sono state stringenti”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a Domenica Live.

“Gli esami di Stato li abbiamo fatti, li ha fatti mezzo milione di alunni, ora abbiamo una notte ancora più importante, devono rientrare tutti, sono molto emozionata. La temperatura si misura a casa: è più sensato misurare la temperatura a casa, sui mezzi pubblici un alunno ammalato rischierebbe di far ammalare altri. Io mi fido delle famiglie italiane, so che la misureranno”.

“Stiamo arrivando al 100% di distanziamento per tutti” a scuola. “Se ci fossero delle situazioni per cui il metro di distanza non è garantito a tutti – ha sottolineato – ci si mette la mascherina. Abbiamo lavorato tutta l’estate per evitare quello che altri Paesi hanno fatto, noi abbiamo lavorato per garantire il metro di distanza“. “Sono stati fatti tantissimi lavori di edilizia scolastica leggera, abbiamo investito circa 300 milioni di euro e abbiamo ricavato 30mila spazi in più”, ha chiarito.

“Sui banchi non si è mai investito da 20 anni. I dirigenti scolastici ci hanno chiesto 2,4 milioni di banchi, 2 milioni sono tradizionali, gli altri sono sedute innovative. Il fatto che non ci sia il banco singolo non significa che la scuola non possa iniziare: se non c’è il metro di distanza si deve tenere la mascherina. La scuola ha subito tagli per anni. Abbiamo creato 10 mila aule in più nelle scuole per i ragazzi, altri andranno fuori dalle scuole – in edifici dismessi, teatri, fiere – stiamo arrivando al 100% di distanziamento per tutti, per evitare di indossare la mascherina in aula”. Lo ha detto Lucia Azzolina a Domenica Live. “ Quando ero prof – ha detto la ministra rivolta alla conduttrice Barbara D’Urso – sa quanti paia jeans ho rotto nelle sedie e nei banchi vecchi? Le famiglie vedranno la differenza tra i vecchi arredi e i nuovi e saranno soddisfatte”.

“La scuola è il posto più sicuro: ci sono operatori formati, il distanziamento, ci sono le mascherine, al momento ne sono state inviate 94 milioni. Si stanno distribuendo in tranche. Quale altro luogo fuori dalla scuola ha le stesse regole? Faccio appello perche’ le stesse regole siano usate fuori dalla scuola”.