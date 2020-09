Coronavirus, Berlusconi positivo a 83 anni: “Non ho più febbre, né dolori. Sto abbastanza bene, continuerò a lavorare”

“Sono anch’io vittima del contagio del Covid, di cui non ho mai sottovaluto importanza né i rischi e la conseguente necessità di misure di rigorosa tutela dalla salute pubblica. E’ una malattia insidiosa“. Così Silvio Berlusconi, 83 anni, intervenendo telefonicamente ad una iniziativa di Forza Italia organizzata a Genova in vista delle Regionali. ‘‘Non ho più febbre, né dolori, voglio rassicurare tutti che sto abbastanza bene. Mi è capitato anche questo, sto abbastanza bene, continuerò a lavorare”, ha aggiunto.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto sentire vicinanza e affetto: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l’ambasciatore degli Stati Uniti, parlamentari di ogni schieramento, gli esponenti politici del centrosinistra a cominciare da Nicola Zingaretti e i tanti cittadini che si sono fatti sentire“, ha concluso Berlusconi.