Coronavirus, oggi in Italia 1.733 nuovi casi positivi ma non c’è alcun aumento %: cifra record di tamponi, oltre 113 mila!

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 11 morti, 537 guariti e 1.733 nuovi casi (nuovo record dal 2 maggio) su 113.085 tamponi (record assoluto giornaliero). Oggi è risultato positivo l’1,53% dei tamponi effettuati, esattamente in linea con quella dei giorni scorsi. Non c’è, quindi, alcun aumento dei casi positivi: sono di più in termini assoluti soltanto perchè sono stati fatti più tamponi, quindi vengono intercettati più casi che nei giorni, nelle settimane e nei mesi scorsi rimanevano sommersi, cioè non noti. Infatti la situazione ospedaliera, come vediamo più sotto, rimane praticamente invariata, con un numero bassissimo di ricoverati nelle terapie intensive. E’ la giusta strategia diagnostica per scoprire il numero più alto di positivi, anche asintomatici, e isolarli per limitare la circolazione del virus ed evitare emergenze paragonabili a quella della scorsa primavera, attualmente lontanissime dalla realtà epidemiologica non solo italiana ma anche europea.

Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (337), Veneto (273), Campania (171), Lazio (171), Emilia Romagna (126), Puglia (117) e Toscana (99).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

274.644 casi totali



35.518 morti

209.027 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 30.099, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). Gli attualmente positivi, infatti, sono così suddivisi:

1.607 (+102 ) ricoverati in ospedale ( 5,3% )

( ) 121 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,4% )

( ) 28.371 (+1.081) in isolamento domiciliare ( 94,3% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: