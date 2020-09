Coronavirus: in Brasile weekend con spiagge affollate a Rio de Janeiro e sul litorale di San Paolo [FOTO]

Weekend con spiagge affollate a Rio de Janeiro e sul litorale di San Paolo, nonostante le restrizioni stabilite dalle autorità brasiliane per contenere la pandemia da Coronavirus, che ha già causato oltre 4 milioni di contagi oltre 126 mila decessi nel Paese.

Il tutto alla vigilia della Festa dell’indipendenza del Brasile, che si celebrava ieri: migliaia di persone, molte senza mascherina, hanno riempito i ristoranti di Leblon e di altri quartieri della Zona Sud di Rio, la capitale turistica del Paese. Domenica prese di assalto le spiagge di Copacabana e Ipanema, nonostante sia ancora in vigore un regolamento municipale che vieta di sostare sulla sabbia, consentendo solo il bagno in mare.

La curva epidemiologica sembra però iniziare a scendere nel gigante sudamericano.