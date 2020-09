Coronavirus, primo caso in scuola a Roma: studente positivo, 60 persone in isolamento

Primo caso di Covid tra gli studenti di una scuola di Roma. Un ragazzo iscritto alla Marymount International, in zona Cassia, e’ risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto si e’ appreso, la Asl Roma 1 ha messo in isolamento domiciliare 60 persone, tra cui compagni di classe e insegnanti, in via prudenziale. I ragazzi in isolamento – a quanto riferito – seguiranno le lezioni con la didattica a distanza.

La Asl monitera’ l’andamento clinico e si aspetteranno 7 giorni per l’eventuale comparsa di sintomi prima di effettuare i tamponi.