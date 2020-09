Centinaia di persone sono scese in piazza a Düsseldorf contro le restrizioni imposte per arginare il contagio da Coronavirus e a sostegno di altre cause.

Numerose persone hanno sfilato con cartelli che riportavano le scritte: “Ribelli del Coronavirus“, “Fine al panico, la pandemia da Coronavirus è una bugia“.

Grandi assenti le mascherine, indossate solo dai giornalisti e da alcuni bambini.

La polizia non ha segnalato incidenti.