E’ cominciato da poco in Israele il secondo lockdown nazionale di almeno tre settimane deciso dal governo dopo il picco di contagi dell’ultimo mese. Le strade sono presidiate da migliaia di agenti e soldati con l’obiettivo di far rispettare il blocco. Il lockdown avviene a poche ore dall’inizio del Capodanno ebraico. I fedeli potranno seguire le preghiere all’aperto oppure all’interno delle sinagoghe in un numero ridotto.