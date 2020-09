Coronavirus, 20 contagi in residenza sanitaria nel Tarantino: tutti asintomatici o con sintomi lievi

12 dipendenti e 8 pazienti sono risultati positivi al coronavirus nella Rsa Villa Genusia di Ginosa Marina (Taranto). Tutti sarebbero asintomatici o accuserebbero lievi sintomi. In parte saranno trasferiti all’Hospice di Mottola.

A quanto si apprende, il focolaio è emerso dopo un primo caso accertato all’interno della struttura. Nei giorni scorsi una paziente di 80 anni era stato condotta all’ospedale Moscati per accertamenti e si era scoperto dal tampone eseguito per prassi che risultava positiva al Coronavirus. La donna e’ attualmente ricoverata al Reparto Malattie infettive con lievi sintomi. In seguito, il Dipartimento di prevenzione dell’Asl ionica ha provveduto ad effettuare tamponi agli altri pazienti e ai dipendenti della Rsa, circa 120 persone. L’esito della prima tranche dei test ha fatto emergere i 20 casi positivi, ma si attendono i risultati di un altro centinaio di tamponi.

“Ho appreso dei contagi – sottolinea in una nota il sindaco di Ginosa Vito Parisi (M5S) – registrati all’interno della struttura Villa Genusia’ di Marina di Ginosa. Si parla di circa 20 casi, ma un quadro piu’ preciso della situazione lo si avra’ solo nelle prossime ore, quando si conosceranno gli esiti dei tamponi eseguiti. Rimango in costante contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Taranto e con la Prefettura per ogni aggiornamento e su eventuali azioni da intraprendere”. Parisi raccomanda alla cittadinanza di “seguire tutte le prescrizioni del caso per la propria sicurezza e quella di chi ci sta accanto“.